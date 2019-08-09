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الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات فى اليمن

الجمعة، 09 أغسطس 2019 09:59 م
الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات فى اليمن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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قال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الأمين العام للجامعة يتابع بقلق تطورات الأوضاع فى عدن.

 

وأوضح المصدر أن الجامعة تدعو جميع أبناء الشعب اليمنى إلى تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أية اعتبارات ضيقة حفاظاً على أمن وسلامة ووحدة الأراضى اليمنية.

 

وأكد المصدر على أنه صار واضحاً أنه لا توجد إمكانية للحسم العسكرى للمعارك بين أبناء الوطن الواحد، داعياً جميع الأطراف للتهدئة والانخراط الجدى فى  حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات والعمل سوياً من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد وانهاء معاناة الشعب اليمنى والحفاظ على وحدة البلاد.

 

 


اليمن

الجامعة العربية

عدن

الشعب اليمنى

الاوضاع فى اليمت

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