التنظيم والإدارة ينتهى من إعداد الهيكل التنظيمى لهيئة التأمين الصحى

كتبت- هبة حسام

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من إعداد الهيكل التنظيمى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وذلك فى إطار تنفيذ الاستحقاقات القانونية الخاصة بقانون التأمين الصحى، وأرسله إلى وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2806 لسنة 2019.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز سبق وأن انتهى من إعداد الهيكل التنظيمى للهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أن الجهاز لديه من الخبرات التى تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تطوير واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية فى أقل وقت ممكن، وبشكل يتماشى مع سياسات الإصلاح الإدارى وهو ما نفذه بالفعل مع العديد من مؤسسات الدولة.

وأشار رئيس الجهاز، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إلى أن تطوير أو استحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأى من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام، يتم فى إطار سعى الجهاز لتطبيق قانون الجهاز وقانون الخدمة المدنية خاصة فى المادتين 9، 75 من القانون ، وكذلك القرارات العديدة الصادرة فى هذا الشأن ومنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018.

جدير بالذكر أن قانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، نص على إنشاء 3 هيئات وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى وتختص بتوفير التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحى للمواطنين والهيئة العامة للرعاية الصحية وتختص بتقديم خدمة التأمين الطبية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتختص بالرقابة على جودة الخدمة.