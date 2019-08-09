سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يبعد نائب مدير أوقاف القدس لـ 6 أشهر عن الاقصى

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:00 م
الاحتلال الإسرائيلى يبعد نائب مدير أوقاف القدس لـ 6 أشهر عن الاقصى الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس
رام الله أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ابعاد الشيخ الدكتور ناجح بكيرات، نائب مدير عام أوقاف القدس من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت يوم أمس الأول منزل بكيرات الكائن فى صور باهر، و تم التحقيق معه أمس الخميس لمدة 3 ساعات فى مركز شرطة القشلة.

وقال الشيخ بكيرات إن "قرار إبعادى جاء بادعاء أننى أشكل خطرا على السلطات الاسرائيلية فى المسجد"، مشيراً الى انه تم إبلاغه بمراجعة شرطة الاحتلال للتحقيق معه مرة ثانية يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن بكيرات يعمل فى المسجد الأقصى منذ 43 عاما، وأن قرار إبعاده من شأنه أن يعرقل عمله، مبينا ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحاول نقل رسالة للمجتمع المقدسى لتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن الاقصى والقدس مفادها بانه حتى شخصيات ومرجعيات المدينة معرضة للابعاد.

وقال "الذى يجب أن يُبعد عن الأقصى ليس العاملين، ولا حراس المسجد الاقصى، وانما حسب الاستاتيسكو هم الشرطة الخاصة والمتطرفين"، معتبرا قرار الابعاد بانه ينطوى على عنصرية وظلم وتعد على الحرية الدينية التى كفلته اتفاقية جنيف والشرائع السماوية أيضا.

 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

أخبار فلسطين

أوقاف القدس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول ضد نورويتش.. النيران الصديقة تهدى الريدز أول أهداف الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد نورويتش.. النيران الصديقة تهدى الريدز أول أهداف الدوري الإنجليزي

محمد صلاح أغلى لاعب أجنبى في الدوري الانجليزي الممتاز

محمد صلاح أغلى لاعب أجنبى في الدوري الانجليزي الممتاز

حب ودلع فى الجاكوزى.. صور جديدة تجمع ليوناردو دى كابريو مع صديقته

حب ودلع فى الجاكوزى.. صور جديدة تجمع ليوناردو دى كابريو مع صديقته

فيديو جراف.. شروط ومواعيد التقدم لجائزة الطيب صالح

فيديو جراف.. شروط ومواعيد التقدم لجائزة الطيب صالح

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة