الاتصالات تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 2.2 مليار ورقة بقيمة 10.1 مليار جنيه، وجاء قطاع التكنولوجيا ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 301 مليون ورقة، بقيمة 2 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 106 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية بحجم تداول 169.8 مليون ورقة بقيمة 676.1 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 191 مليون ورقة بقيمة 578.8 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 452.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 47.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 304.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 39.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 247.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 37.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 197.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 27.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 185.2 مليون جنيه.

وحل قطاعا التكنولوجيا والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 776 ألف ورقة منفذة بقيمة 3.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 34 ألف ورقة بقيمة 2.1 مليون جنيه.