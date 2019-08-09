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الإمارات تعلن عن التسجيل فى برنامج تدريب بحثى بالتعاون مع "ناسا"

الجمعة، 09 أغسطس 2019 08:52 م
الإمارات تعلن عن التسجيل فى برنامج تدريب بحثى بالتعاون مع "ناسا" ناسا
كتب: أحمد علوى

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أعلنت وكالة الإمارات للفضاء فتح باب التسجيل لبرنامج التدريب البحثى فى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، على ان يكون آخر ميعاد لاستلام لتقديم الطلبات منتصف الشهر الجارى ( الخميس 15 أغسطس).

وبالنسبة للمؤهلات فقد حددت الوكالة الإماراتية أن يكون لطلبة الجامعات (البكالوريوس والدراسات العليا) من مواطنى دولة الإمارات.

وأكد الموقع الإلكترونى الرسمى لوكالة الإمارات للفضاء قبول عدد محدود جداً من الطلبة المواطنين، المؤهلين تأهيلاً عالياً للتدرب إلى جانب طلبة من الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 16 أسبوعاً وسوف يبدأ 13 يناير المقبل وينتهى فى 1 مايو 2020.

وأوضح أن الوكالة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تتيح الفرصة لطلبة (البكالوريوس – الدراسات العليا)، للانضمام إلى برنامج التدريب البحثى الدولى "" فى وكالة ناسا إلى جانب عدد من الطلبة من مختلف دول العالم.

وأضاف أن البرنامج يتيح الفرصة للتدريب البحثى العملى على أبحاث وكالة ناسا وفى مختبراتها وتحت إشراف خبرائها، كما يعزز البرنامج التدريبى الدولى المهارات ويطور إمكانات الطلبة من خلال العمل على مجموعة من المشاريع البحثية فى مجالات متعددة، هذا إلى جانب تبادل الخبرات والأفكار والتواصل مع الطلبة المشاركين فى هذا البرنامج من مختلف دول العالم.

 


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