سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسواق الجديدة تنعش صادرات العنب وترفعها لـ100 ألف طن

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:00 ص
الأسواق الجديدة تنعش صادرات العنب وترفعها لـ100 ألف طن محصول عنب - ارشيفية
كتب: عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب فى فنح أسواق جديدة لمنتجات العنب المصرى ولأول مرة تتخطى صادرات مصر من العنب حاجز الـ100 ألف طن .

وقال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ل" اليوم السابع" انه تم تصدير 101 ألف طن من العنب خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو الماضى بقيمة 182 مليون دولار.

وأضاف هانى حسين أن صادرات العنب تمثل 2% من الكميات المصدرة و 8% من قيمة الصادرات الزراعية خلال نفس الفترة والبالغة نحو 2.1 مليون دولار.


صادرات العنب

تصديرى الحاصلات الزراعية

هانى حسين

الحاصلات الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

8 معلومات حول استعداد التعليم لدخول دفعة جديدة من طلاب إعدادى مدرسة الضبعة

8 معلومات حول استعداد التعليم لدخول دفعة جديدة من طلاب إعدادى مدرسة الضبعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة