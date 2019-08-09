الأسواق الجديدة تنعش صادرات العنب وترفعها لـ100 ألف طن

كتب: عبد الحليم سالم

نجحت جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب فى فنح أسواق جديدة لمنتجات العنب المصرى ولأول مرة تتخطى صادرات مصر من العنب حاجز الـ100 ألف طن .

وقال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ل" اليوم السابع" انه تم تصدير 101 ألف طن من العنب خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو الماضى بقيمة 182 مليون دولار.

وأضاف هانى حسين أن صادرات العنب تمثل 2% من الكميات المصدرة و 8% من قيمة الصادرات الزراعية خلال نفس الفترة والبالغة نحو 2.1 مليون دولار.