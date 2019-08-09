الأربعاء.. فصل التيار الكهربى عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي، عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردفة، يوم الأربعاء المقبل لصيانة المحولات الدورية.

واكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان له أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحرية 13 بشمال الأحياء بمدينة الغردقة يوم الأربعاء من 9 صباحا حتي الثانية ظهرا.

كذلك أعلن مركز عمليات البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عمارات صن رايز بمنطقة أبو عشرة بالغردقة يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .