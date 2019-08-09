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اضبط مخالفة.. بلاعات مكشوفة بدون غطاء بكفر عصام فى طنطا

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:00 ص
اضبط مخالفة.. بلاعات مكشوفة بدون غطاء بكفر عصام فى طنطا البلاعة
الغربية عادل ضرة

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يشهد شارع ابو عبيده بن الجراح من شارع كفر عصام ،بمدينة طنطا كارثة حقيقية لوجود بلاعة بدون غطاء مما يندز بنشوب كارثة خشية سقوط الأطفال والكبار في البلاعة المكشوفة.
 
كانت كاميرا اليوم السابع قد رصدت وجود بلاعة مكشوفة بشارع ابوعبيدة بن الجراح من شارع كفر عصام دون تحرك المسئولين التنفيذيين بمدينة طنطا لتغطية البلاعة المكشوفة، خاصة أنها تقع بشارع رئيسى، وطالب الأهالى بسرعة التحرك وتغطية البلاعة قبل وقوع الكارثة وسقوط احد بداخلها، وناشدوا اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بضبط سارقى أغطية البلاعات.
 
 
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البلاعة 
 
 
 

الغربية

طنطا

بلاعة مكشوفة

كارثة حقيقية

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