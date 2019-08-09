سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

احالة إدارة جمعية رعاية المقابر بدمنهور للنيابة العامة لارتكابها مخالفات مالية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:27 م
احالة إدارة جمعية رعاية المقابر بدمنهور للنيابة العامة لارتكابها مخالفات مالية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مقابر المسلمين بدمنهور للنيابة العامة وذلك لإرتكاب مجلس الإدارة مخالفات إدارية ومالية.
 
وتمثلت المخالفات فى قيام الجمعية بطباعة إيصالات تحصيل نقدية دون إتخاذ الإجراءات القانونية وموافقة الجهة الإدارية المختصة .
 
كما قامت الجمعية المذكورة ببناء عدد 42 مقبرة وبيعها للمواطنين وتحصيل ثمنها وإيداع هذه الأموال فى حساب الجمعية مخالفة بذلك النظام الأساسي للجمعية وأحكام القانون .
 
من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتشكيل لجنة بالقرار رقم 640 لسنة 2019 لإستلام السجلات والأوراق الخاصة بمقابر المسلمين بمدينة دمنهور من الجمعية الخيرية لرعاية المقابر .
 
فيما وجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية  بتكثيف جهودها  لمحاربة الفساد وإقتلاعه من جذوره والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين لأحكام القانون والمفسدين ومهدري المال العام والمستغلين مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية .
 

 


اخبار البحيرة

محافظ البحيرة

جمعية رعاية المقابر

دمنهور

اسعار المقابر

مقابر للبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحيرة يشدد على مواجهة التعديات على أملاك الدولة خلال العيد

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:28 م

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتبن بزراعى البحيرة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:10 ص

صور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

الخميس، 08 أغسطس 2019 07:57 م

"المحامين" تطالب محافظ البحيرة بتخصيص قطعة أرض لبناء نادى لأعضاء النقابة

الخميس، 08 أغسطس 2019 06:00 م

صور.. محافظ البحيرة يلتقى سامح عاشور لبحث سبل التعاون

الخميس، 08 أغسطس 2019 05:26 م

إزالة 3109 حالة إشغال بشوارع الرحمانية بالبحيرة

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حب ودلع فى الجاكوزى.. صور جديدة تجمع ليوناردو دى كابريو مع صديقته

حب ودلع فى الجاكوزى.. صور جديدة تجمع ليوناردو دى كابريو مع صديقته

فيديو جراف.. شروط ومواعيد التقدم لجائزة الطيب صالح

فيديو جراف.. شروط ومواعيد التقدم لجائزة الطيب صالح

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة