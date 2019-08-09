احالة إدارة جمعية رعاية المقابر بدمنهور للنيابة العامة لارتكابها مخالفات مالية

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مقابر المسلمين بدمنهور للنيابة العامة وذلك لإرتكاب مجلس الإدارة مخالفات إدارية ومالية.

وتمثلت المخالفات فى قيام الجمعية بطباعة إيصالات تحصيل نقدية دون إتخاذ الإجراءات القانونية وموافقة الجهة الإدارية المختصة .

كما قامت الجمعية المذكورة ببناء عدد 42 مقبرة وبيعها للمواطنين وتحصيل ثمنها وإيداع هذه الأموال فى حساب الجمعية مخالفة بذلك النظام الأساسي للجمعية وأحكام القانون .

من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتشكيل لجنة بالقرار رقم 640 لسنة 2019 لإستلام السجلات والأوراق الخاصة بمقابر المسلمين بمدينة دمنهور من الجمعية الخيرية لرعاية المقابر .

فيما وجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف جهودها لمحاربة الفساد وإقتلاعه من جذوره والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين لأحكام القانون والمفسدين ومهدري المال العام والمستغلين مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية .