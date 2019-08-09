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إصلاح خط مياه بقرية المجد وتغيير خط آخر وإلزام المواطنين برفع القمامة بكفر الشيخ

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:47 م
إصلاح خط مياه بقرية المجد وتغيير خط آخر وإلزام المواطنين برفع القمامة بكفر الشيخ إصلاح خط مياه
كتب فريق المحافظات

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شهدت قرية المجد 55 التابعة لمركز الرياض، إصلاح وأعمال الصيانة لكسر فى خط المياه ،ورفع كفاءة شبكة خطوط مياه الشرب بالقرية، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ، بمتابعة اللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة الرياض.

كما تابع هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إلزام المواطنين بإلقاء القمامة فى أماكنها المخصصة، و تحرير محاضر بيئية رادعة للمخالفين، مؤكداً ان ملف النظافة والتنسيق الحضارى من أهم الأولويات على طاولة العمل اليومى.

وتابع رشدى البلتاجى، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية، أعمال رفع القمامة والمخلفات الأدمية بمداخل ومخارج القرية والطريق الدولى والشوارع الرئيسية والفرعية ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية.

كما تابع أبو الغيط أحمد سعد، سكرتير الوحدة المحلية لقرية الشهابية، البرنامج اليومى لقطاع النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالقرية والقرى التابع.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتغيير خط المياه قطر 10 بوصة بشارع البلدية بدءاً من محطة السكة الحديد بكفر الشيخ حتى نهاية ناجي شتله، وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بكفرالشيخ، حيث تم مناقشة آلية تنفيذ تكليفات محافظ كفرالشيخ، والبدء في تغيير خط المياه المتهالك، حيث تم الاتفاق على التوقيت الزمني لأعمال التغيير وحتى الانتهاء منه مع رد الشئ لأصله في شارعي البلدية وناجي شتله بشرق كفرالشيخ.

 

 

 


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بلطيم

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