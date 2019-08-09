إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتبن بزراعى البحيرة

كتب فريق المحافظات

أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة ايتاى البارود، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى، وأجرة أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز ايتاى البارود.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود العام، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.