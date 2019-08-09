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إسعاف الأقصر ترفع درجة الإستعداد وتخصص أرقام للبلاغات والشكاوى للعيد

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:58 ص
إسعاف الأقصر ترفع درجة الإستعداد وتخصص أرقام للبلاغات والشكاوى للعيد إسعاف - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور معمر عبد الهادى مدير إقليم جنوب الصعيد لمرفق الإسعاف، أنه تم وضع خطة لرفع درجة إستعداد المرفق القصوى بمحافظة الأقصر خلال فترة عيد الاضحى المبارك، لتقديم أفضل خدمات للمواطنين قبل وأثناء وبعد العيد.

وقال الدكتور معمر عبد الهادى – فى بيان - أنه تم تجهيز 70 سيارة إسعاف موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تزويد كافة السيارات بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة أسطوانات الأكسجين، وتقرر إلغاء كافة الاجازات للعاملين بمرفق الإسعاف طوال أيام العيد وتضمنت خطة العمل تواجد سيارات الإسعاف بالطرق الصحراوية والسريعة وساحات الصلاة وأماكن الازدحام داخل المدن وذلك لسرعة التدخل فى حال حدوث أى طارئ.

وأضاف مدير إقليم جنوب الصعيد لمرفق الإسعاف، أنه تقرر إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمقر مرفق الإسعاف بالأقصر لسرعة التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمدن، وأيضاً تم تخصيص الرقم الأرضى 2270136 لتلقى البلاغات بالإضافة إلى الرقم الساخن لمرفق الإسعاف 123.

وفى نفس السياق تم تجهيز 4 لانش للإسعاف النهرى تم توزيعهم 2 لانش بمدينة الأقصر لتغطية البرين الشرقى والغربى و2 لانش بمدينة إسنا أحدهم بمنطقة الحديقة الدولية بإسنا والآخر بمنطقة مرسى السفن .

 

 

 


الاقصر

مرفق اسعاف الاقصر

عيد الاضحى المبارك

استعدادات عيد الاضحي

لنشات نهرية بالاقصر

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