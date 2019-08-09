إزالة 64 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بـ3 قرى بأسوان

أسوان عبد الله صلاح

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نتائج تنفيذ 64 قرار إزالة تعديات بقرية أبو الريش بمركز أسوان وقريتى خريت وأبو سمبل بمركز نصر النوبة، وذلك بمساحات إجمالية بلغت 68 ألف و666 م2 .

جاء ذلك استكمالاً لسلسلة الحملات التى تقوم بها محافظة أسوان ضمن الموجة الثالثة عشر لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد، اللواء أحمد إبراهيم، أن المحافظة مستمرة فى حملاتها المكبرة لإزالة جميع التعديات واسترداد حق الدولة فى أراضيها سواء كانت أراضى زراعية أو بناء مع إحالة جميع المخالفين إلى المساءلة القانونية وعدم التسامح مع أى متعدٍ وذلك تحقيقاً لسيادة القانون وحفاظاً على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة.

ومن جانبه أوضح العميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تم تنظيم حملة لإزالة التعديات بقرية الأعقاب بحرى التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى إستهدفت تنفيذ 11 قرار إزالة ، بالإضافة إلى 28 قرار إزالة فورية بمساحة 55 ألف م2 ، كما كشف العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة نصر النوبة عن تنظيم حملة مكبرة أيضاً لإزالة التعديات بقريتى خريت وأبوسمبل أسفرت عن تنفيذ 14 قرار إزالة بمساحة ألف و741م2 ، علاوة على تنفيذ 11 قرار إزالة فورية بمساحة 11 ألف و925 م2.

الجدير بالذكر بأن حملتى الإزالة شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة فيها مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى .