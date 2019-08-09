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إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة مخزن مضبوطات مرور وأقسام شبرا الخيمة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:14 م
إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة مخزن مضبوطات مرور وأقسام شبرا الخيمة متهم - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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تمكنت الاجهزة الأمنية بالقليوبية من إحباط محاولة 4 عاطلين سرقة محتويات مخزن مضبوطات إدارة المرور وقسمى أول وثان شبرا الخيمة بحى شرق شبرا، حيث ألقى القبض على المتهمين متلبسين بسرقة بطاريات مركبات التوك توك بالمخزن تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من امين الشرطة  هانى فاروق على من قوة إدارة المرور بالمديرية "نظام" والمعين خدمة تأمين مخزن مضبوطات ( إدارة المرور – قسمى أول وثان شبرا الخيمة ) الكائن بحى شرق شبرا الخيمة بقيامه بضبط كل من مصطفى م م عاطل ويوسف ط م عاطل ومحمد ح ع  عاطل وعبد الرحمن ا عاطل وبحوزتهم 4 بطاريات مركبات توك توك بضفيرة الكهرباء الخاصة بهم و2 جنط مركبة توك توك) عقب قيامهم بسرقتها من مخزن المضبوطات عن طريق التسلل من أعلى سور المخزن.

 

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وجري التحفظ على المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 26123 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.

 

 

 


مرور

شبرا الخيمة

مضبوطات مر و ر

القليوبية

مديرية امن القليوبية

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