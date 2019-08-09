أوقاف الإسكندرية: 584 ساحة جاهزة لاستقبال المصلين فى عيد الأضحى المبارك

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية تعمل على قدم وساق لاستقبال المصلين فى صلاة عيد الأضحى المبارك بعد أن تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالساحات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أوقاف الإسكندرية استعدت بـ584 ساحة وهو العدد الأكبر طوال السنوات الماضية لعدد الساحات حتى تكون الأوقاف لها اليد الأولى والأخيرة فى صلاة العيد ومنع اى شخص غير ازهرى من إمامة المصلين أو إقامة ساحات مخالفة.

وأشار إلى أن تم تدشين غرف عمليات فى كافة المديريات بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية بقيادة الشيخ محمد خشبة فى مقر المديرية بالمنشية وابلاغ اول بأول كافة التطورات.

وأكد أن لكل ساحة أمام وأمام احتياطى يتدخل فورا فور حدوث ايه حاله طوارئ تمنع الامام من الصلاة بمساحته المقررة له، مشددا أنه هناك لجان تفتيش فى كافة الإدارات للاطمئنان على الساحات وأن جميعها تحت سيطرة الأوقاف وفى حالة وجود مخالفات سيتم التدخل فورا واتخاذ الإجراءات القانونية.