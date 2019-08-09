أهالى مدينة المنيا يشتكون من التكدس وأعطال النت بمكاتب البريد

المنيا – فريق المحافظات

اشتكى العشرات من أهالى مدينة المنيا، من التكدس الكبير الذى تشهده مكاتب البريد خاصة عقب توقف الفرع الرئيسى بميدان الحبشى والذى كان يخدم عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى سوء الخدمة بمكاتب بريد مجمع المصالح وعدنان المالكى.

أبرز المشكلات التى طالب الأهالى بسرعة حلها هى توقف الترقيم الإلكترونى وعودته للعمل مرة أخرى فى مكاتب البريد بدلا من وقوف المواطنين وكبار السن لفترات تتجاوز الساعة والنصف كاملة حتى الوصول للشباك، بالإضافة لتوقف أجهزة التكييف بالمكاتب التى تم تطويرها مؤخرًا فى حين تشغيلها داخليا للعاملين فقط، مع بطىء شبكة الانترنت وتوقفها ببعض المكاتب لساعات.

وقال محمود يحي، أحد سكان مدينة المنيا، إن مكتب بريد مجمع المصالح بميدان عبدالمنعم رياض بمدينة المنيا والذى تم تطويره بشكل شامل منذ عامين ونصف تقريبا، عاد مجددا ليكرر نفس المشكلات القديمة، فبعد التطوير كانت ماكينة الترقيم الاليكترونى التى يستخدمها العميل لحجز دوره تعمل بشكل مستمر والتى كانت توفر عناء الوقوف على الشباك وحجز الدور، ولكن فى غضون أشهر قليلة توقف ذلك النظام، وتم الغاء الماكينة، الأمر الذى يدفع مئات المواطنين للوقوف لفترات طويلة على المكاتب المختلفة لقضاء حوائجهم من صرف حوالات أو غيره من الخدمات.

وأضاف يحى أن الأزمة الأخرى بنفس المكتب الذى يخدم مئات المواطنين يوميًا هى توقف أجهزة التكييف فى الصالة المخصصة لوقوف المواطنين رغم أنها كانت تعمل فور أعمال التطوير التى لم يمر عليها فترات طويلة، الأمر الذى يصيب يتسبب فى تضرر الأهالى نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو.

واشتكى اسلام نادي، مدرس، من الأعطال المتكررة بشبكة الإنترنت بمكتب بريد عدنان المالكي، وقال إن المكتب رغم صغر حجمه لوجوده فى وحدة سكنية بالطابق الأول وهدوء المنطقة المجاورة ، إلا أن المكتب يعمل مالا يزيد عن ساعة ونصف فى اليوم، نظرا لتعطل شبكة الانترنت كل لحظات، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من المشاكل بين الموظفين والعملاء، مستنكرا تكرار الأزمة منذ أكثر من عام دون إيجاد حل لها.

مصدر بمنطقة بريد المنيا أكد أن السبب فى التكدس الكبير الذى تشهده المكاتب حاليا بمدينة المنيا يرجع إلى اغلاق مكتب البريد الرئيسى " الحبشى " ودمجه مع مكتب بريد المنيا محطة، لافتا أنه لصغر حجم الصالة المخصصة للمواطنين فى غالبية المكاتب يصعب وضع كميات من المقاعد، الأمر الذى يؤدى لوقوف الأهالى خاصة فى ظل توافدهم بأعداد كبيرة ، وكذلك سيتم العمل الفترة المقبلة على إعادة تجهيز المكاتب وتهويتها بالشكل الملائم عقب ورود عشرات الشكاوى من المواطنين.