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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 9-8-2019

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:35 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 9-8-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 9-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7510 ريال سعودى.
 
1 دولار أمريكى = 3.7510 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 

يورو (EUR) 

1 يورو = 4.1990 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2382 يورو
 

 جنيه استرلينى (GBP) 

1 جنيه استرلينى = 4.5450 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2200 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD) 

1 دولار كندى = 2.8368 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.3525 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD) 

1 دولار أسترالى = 2.5527 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.3917 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY) 

   
1 ين يابانى = 0.0354 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 28.2343 ين يابانى
 

الريال السعودى

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