أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 9-8-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 9-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7510 ريال سعودى.
1 دولار أمريكى = 3.7510 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1990 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2382 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.5450 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2200 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.8368 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3525 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.5527 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3917 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.0354 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.2343 ين يابانى
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