أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 9-8-2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 9-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7510 ريال سعودى.

1 دولار أمريكى = 3.7510 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى



يورو (EUR) 1 يورو = 4.1990 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2382 يورو



جنيه استرلينى (GBP) 1 جنيه استرلينى = 4.5450 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2200 جنيه استرلينى



دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8368 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3525 دولار كندى



دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5527 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3917 دولار أسترالى



ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.0354 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.2343 ين يابانى