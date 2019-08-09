سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار السمك اليوم الجمعة 9-8-2019 بسوق العبور

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:04 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 9-8-2019 بسوق العبور سوق السمك
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 9-8-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 32 – 35 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.
 
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
 
وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 50 - 58 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان  من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها، جمبرى 2 من 200-310 جنيه.
 

اسعار السمك

اسعار السمك اليوم

سعر السمك

سوق العبور

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة