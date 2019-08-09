أسعار السمك اليوم الجمعة 9-8-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 9-8-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 32 – 35 جنيها للكيلو، بحسب النوع والحجم.

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-64 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 50 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى يصل ما بين 55 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 – 190 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 150 جنيها، وبلغ سعر البورى 1 من 50 - 58 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 23- 33 جنيها، والبربون 2 بلغ من 35 - 41 جنيها، جمبرى 2 من 200-310 جنيه.