وزير الداخلية السعودى يوجه باستضافة عدد من أسر وشهداء الواجب لأداء فريضة الحج

كتب محمد تهامى زكى

بناءً على توجيهات من الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودى ورئيس لجنة الحج العليا، تستضيف وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى هذا التنظيم السنوى الذى تشرف على إعداده وتنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان إتمام ذوى الشهداء لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوى شهداء الواجب خلال موسم حج هذا العام، 297 ضيفًا منهم 147 رجلاً و150 امرأة، من والدى وزوجات وأولاد الشهيد ومن تستدعى الحاجة مشاركته لمرافقتهم فى أداء نسكهم.

الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية تنظم حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ 16 عامًا من خلال استضافة خمسة أشخاص من أسرة كل شهيد.