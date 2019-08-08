سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 12:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير الداخلية السعودى يوجه باستضافة عدد من أسر وشهداء الواجب لأداء فريضة الحج

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:41 م
وزير الداخلية السعودى يوجه باستضافة عدد من أسر وشهداء الواجب لأداء فريضة الحج وزير الخارجية السعودى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بناءً على توجيهات من الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودى ورئيس لجنة الحج العليا، تستضيف وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى هذا التنظيم السنوى الذى تشرف على إعداده وتنفيذه الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان إتمام ذوى الشهداء لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

ويبلغ عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوى شهداء الواجب خلال موسم حج هذا العام، 297 ضيفًا منهم 147 رجلاً و150 امرأة، من والدى وزوجات وأولاد الشهيد ومن تستدعى الحاجة مشاركته لمرافقتهم فى أداء نسكهم.

الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية تنظم حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ 16 عامًا من خلال استضافة خمسة أشخاص من أسرة كل شهيد.

 


السعودية

وزارة الخارجية السعودية

فريضة الحج

شهداء الواجب

اسر شهداء الواجب

وزير الخارجية السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على كيفية الاستفادة من نظام المكافأة بقانون التأمينات الاجتماعية

تعرف على كيفية الاستفادة من نظام المكافأة بقانون التأمينات الاجتماعية

6 معلومات عن محاكمة 45 متهما بأحداث مسجد الفتح.. تعرف عليها

6 معلومات عن محاكمة 45 متهما بأحداث مسجد الفتح.. تعرف عليها

المترو: الخطوط الثلاثة مستمرة فى العمل طوال أيام العيد دون تغييرات بالمواعيد

المترو: الخطوط الثلاثة مستمرة فى العمل طوال أيام العيد دون تغييرات بالمواعيد

فيديو.. ممثل أمريكى شهير ينقذ طفلاً بعد انقلاب سيارته فى حادث تصادم

فيديو.. ممثل أمريكى شهير ينقذ طفلاً بعد انقلاب سيارته فى حادث تصادم

10 معلومات عن أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس الجديدة اليوم

10 معلومات عن أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس الجديدة اليوم

شاهد.. شرطى بولندى يجمع فى منزله 500 سيارة شرطة

شاهد.. شرطى بولندى يجمع فى منزله 500 سيارة شرطة

طوارئ بالصحة فى عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات على مستوى الجمهورية .. 3000 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين.. واستعداد الحميات ومراكز السموم لاستقبال الحالات الطارئة.. وتأمين أرصدة بنوك الدم

طوارئ بالصحة فى عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات على مستوى الجمهورية .. 3000 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين.. واستعداد الحميات ومراكز السموم لاستقبال الحالات الطارئة.. وتأمين أرصدة بنوك الدم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

إدارة الأهلى تخلصت من صداع 7 لاعبين وتفكر فى حلول لأزمة 8 أخرين

إدارة الأهلى تخلصت من صداع 7 لاعبين وتفكر فى حلول لأزمة 8 أخرين

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

توم هاردى ممثل وكاتب فى الجزء الثاني من فيلم venom

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

فى 4 أيام عرض فقط.. فيلم Hobbs & Shaw يحقق ربع مليار دولار

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

مراهق أمريكى يقتل أخته بولاية ألاباما والسبب كلمة سر "الواى فاى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة