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وزارة التخطيط تعلن نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:52 ص
وزارة التخطيط تعلن نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018 وزاره التخطيط - ارشيفيه
كتبت - هبه حسام

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هالة السعيد: البنوك تتصدر وتليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام فى نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة

التقرير يوصي بدعم وصول 54 إمرأة مؤهلة للانضمام إلى مجالس إدارة القطاع المصرفي والشركات المدرجة في البورصة وشركات قطاع الأعمال العام

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الجهات عن نتائج التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018.

‎وفى هذا الإطار قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن التقرير الصادر عن مرصد المرأة في مجالس الإدارة يتضمن القطاع المصرفي والشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى شركات قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن التقرير يوصي بضرورة دعم وصول 54 امرأة مؤهلة للانضمام إلى مجالس إدارة هذه القطاعات الثلاثة كل عام، مما يساهم فى تحقيق ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية في مجالس الإدارة إلى 30% بحلول عام 2030. 
 
‎أضافت الوزارة أن التقرير يشير إلي أن البنوك تتصدر تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام فى نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، حيث أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلي 11.4%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلي 102%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلي 8.3%، مشيرة إلى أن التقرير يقدم كذلك مؤشر للمرأة في مجالس إدارات القطاعات الثلاثة المتضمنة في التقرير، وهو ما يمثل بنسبة 9% من أعضاء مجالس الإدارة، كما يحدد التقرير الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارة بتلك القطاعات.
 
‎من جانبها أوضحت الدكتورة  مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة أن التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018 يؤكد علي ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة، حيث يرصد التقرير أن 54% من الشركات المدرجة في البورصة، و41% من البنوك، و69%من شركات قطاع الأعمال العام لم تعيّن بعد إمرأة واحدة في مجالس الإدارة.
 
‎وأضافت مايا مرسي أن التقرير يكشف أيضًا عن أن هناك 21 شركة مدرجة في البورصة لها تمثيل نسائي في مجالس إداراتها يتراوح ما بين 33% و67%، في حين أن هناك بنكًا واحدًا يضم أكثر من30% من النساء ضمن مجلس الإدارة وذلك وفقًا لبيانات 2018، وأن أعلى تمثيل للمرأة في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام كانت في شركات صناعة الأدوية وذلك بنسبة 22%، وأقل نسبة لتمثيل المرأة كانت في مجالس إدارة شركات البناء والتطوير بنسبة تصل إلى2.5%، في حين أن هناك 13 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تضم في مجالس إداراتها أكثر من30% من النساء بنسبة  تتراوح مابين 33% و100%. 
 
‎وأشارت الدكتورة غادة هويدي، عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس المرصد إلى أن إطلاق مرصد المرأة في مجالس الادارة تم فى عام 2017، مؤكدة أن تحالف المرأة في مجالس إدارة الشركات يمثل شراكة فريدة من نوعها حيث تجمع بين المنظمات الحكومية وجمعيات الأعمال والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
 
‎يذكر أن مرصد المرأة في مجالس الإدارة هو مرصد نوعي متخصص ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، ويضم في تشكيله كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة قطاع الأعمال العام، البنك المركزي المصري، البورصة المصرية، الهيئة العامة  للرقابة المالية، المجلس القومي للمرأة، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الغرفة التجارية الأمريكية ومنتدى النساء والذاكرة.

وزاره التخطيط

التخطيط

هاله السعيد

المجلس القومى للمرأه

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