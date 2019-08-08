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وزارة الاتصالات تبحث مع مسئولى شركات صينية التعاون فى صناعة الإلكترونيات

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:21 م
وزارة الاتصالات تبحث مع مسئولى شركات صينية التعاون فى صناعة الإلكترونيات وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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عقد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات مع مسئولي مجموعة شركات صينية تعمل في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الألكترونية؛ تم خلالها بحث إنشاء مجمع صناعي في مصر من خلال تحالف يضم عدد من الشركات الصينية بهدف إقامة منظومة تصنيع متكاملة في مجال الصناعات المغذية للمنتجات الإلكترونية ومنها شاشات التليفزيون، وهواتف المحمول، والتابلت.
 
وذلك في إطار تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الالكترونيات بهدف توطين هذه الصناعة، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.
 
ويأتي ذلك في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات للصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.
 
وفي هذا السياق عقد الوفد اجتماعا مع مسئولي عدد من الشركات الصينية التي تعمل في إطار تحالف تقوده شركة  "اس او جي او "" SOGO  العاملة في مجال تصنيع السماعات والكابلات الدقيقة وكابلات الكهرباء، كما اجتمع الوزير مع مجموعة شركات بقيادة شركة  DSBJ العاملة في مجال تصنيع الإضاءة الخلفية للشاشات وأفلام الشاشات، ولقاءا اخر مع  يي فينج المدير العام لشركة "جيلني" للالكترونيات  Jaleny Electronicsالعاملة في مجال تصنيع اللوحات الالكترونية، كما التقى الوفد مع جاكي لاي الرئيس التنفيذي لشركة "ايه دي اف" ADF Batteries  العاملة في مجال تصنيع بطاريات المحمول.
 
كما عقد الوفد اجتماعا مع تشو ليزينج نائب رئيس شركة "واي او اف سي" YOFC والتي تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال كابلات الألياف الضوئية؛ حيث تم خلال اللقاء بحث الخطط الاستثمارية للشركة لإقامة مصنع إنتاج لها في مصر.
 
وحضر اللقاءات الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
 
 

وزارة الاتصالات

منتدى البريكس

الصين

التصنيع الإلكتروني

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