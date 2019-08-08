مشاركة الهجن المصرية فى مهرجان الطائف يرفع أسعار إبل السباقات

كتب ـ محمد حسين

بعد إعلان مشاركة مصر بأكبر بعثة رياضية تنافس فى مهرجان ولى العهد لسباقات الهجن بمنطقة الطائف السعودية، شهدت أسواق بيع الإبل الأصيلة الصالحة للسباقات ارتفاع ملحوظ فى أسعارها.

وقال "عبدالله الجعيل" متخصص فى إعلام رياضة الهجن، إن مشاركة مصر فى مهرجان ولى عهد المملكة العربية السعودية للهجن فى الطائف له أهمية كبيرة كوّن الحدث فى دولة تربط مصر بها علاقات أخوية، وتعزيز لهذه الأخوة مع أبناء القبائل العربية فى مصر وهذه الرياضة الخاصة المنتشرة فى الخليج، وتمثل رافد من روافد الثقافة الخليجية التى تتقاطع مع جزء من سكان مصر.

أوضح" الجعيل"، لـ "اليوم السابع"، أن المشاركة رفعت أسعار الهجن فى مصر، وهذا تم رصده على حركة البيع والشراء فى أسواق الإبل خصوصا الصالحة منها للسباقات، أو التى تحمل سلالات معروف أنها ذات قدرة على الجرى السريع وصالحة لإعادة تأهيلها وتدريبها.

وأشار الجعيل إلى أن المسابقة أحدثت نقلة نوعية من حيث المشاركات والاهتمام والأسعار، وجعلت مالك الهجن يشعر بالفخر وهو يمثل بلده مصر في هذا المحفل الرياضى العربى الكبير.

وقال " الجعيل ": الهجن فى مصر لها مسابقات و فيها عدة أندية واتحاد على مستوى الجمهورية والملاك لديهم شغف كبير فى المنافسة وتمثيل ورفع اسم الوطن عاليا، واستطرد قائلا : "قد حضرت العام الماضى كإعلامى متخصص وأجريت حوارات، وكل من قابلتهم قدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي و للقائمين على تسهيل مهمة المشاركة".

ولفت إلى أن مشاركات الهجن المصرية فى المحافل الدولية، مهمة ليست بالسهلة، وتحتاج لمزيد من التدريب والاحتكاك، لافتا أن هذا ما تقوم به البعثة المصرية حاليا، حيث أن الهجن فى معسكر مغلق فى مدينة تبوك بالسعودية، استعدادا لرفع علم الدولة فى هذا المحفل العربى الكبير عبر المشاركة.

وقال، إن التنافس سيكون عبر 12 شوط يتنافس فيها الهجن المصرية مع هجن عربية، و قد نافست مصر العام الماضى المملكة الأردنية، وأحرزت الهجن المصرية المركز الأول، وسط حفاوة كبيرة من الإعلام المرئى والمقروء المتخصص، وكانت بالنسبة لهم مفاجئة أن مصر بها هجن تنافس عربيا و تحقق المركز الأول.

وأوضح "عبدالله الجعيل"، أن أشهر الميادين التى تنافس فيها الهجن المصرية فى السعودية هى "ميدان الطائف"، و "ميدان الملك عبدالعزيز" فى الرياض، أما على مستوى دول مجلس التعاون، يبقى "ميدان الوثبة" فى إمارة ابوظبى، قبلة المتنافسين، وكذلك " ميدان المرموم" في إمارة دبى، و كلها فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتأكيد لدى الهجانة المصريين من ملاك ومدربين أمل كبير أن تتحقق لهم أمنية المشاركة بالهجن المصرية على هذه الميادين، لافتا أن رياضة سباقات الهجن ثقافة مهمة، وحلقة وصل بين الشعوب العربية، لانها رياضة تربية خالصة وتفتح مجالات عمل للعديد من الشباب من المربين و المهتمين الذين يجدون أنفسهم و ماضي اجدادهم فى هذه الرياضة.

وكان الاتحاد السعودى للهجن اطلق أول أغسطس الجارى فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن فى نسخته الثانية وذلك بقرية الهجن فى حديقة الملك فيصل بالطائف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن أمين الاتحاد الدولي الهجن المشرف العام على مهرجان ولي العهد للهجن محمد حماد البلوي أنّ مهرجان سمو ولي العهد في نسخته الثانية يتضمّن تنفيذ 439 شوطًا على ثلاث مراحل, يبدأ بالمرحلة التنشيطية لجميع الفئات العمرية بأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما تتضمّن المرحلة الثانية أشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطًا، بينما ستتضمّن المرحلة الثالثة الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطًا، مبيّنا أنّ مهرجان ولي العهد للهجن حقّق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية .

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن أن مجموع جوائز المهرجان تبلغ 52 مليون ريال، يتنافس عليها ملاك الهجن المحلية والدولية على ثلاث مراحل للأشواط .



