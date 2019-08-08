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محاكمة المتورطين فى محاولة الانقلاب بالسودان عقب عيد الأضحى

الخميس، 08 أغسطس 2019 04:18 ص
محاكمة المتورطين فى محاولة الانقلاب بالسودان عقب عيد الأضحى الجيش السودانى
أ ش أ

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أكد جهاز المخابرات العامة السوداني أن المتورطين في محاولة الانقلاب سيقدمون لمحاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، في بيان أمس،الأربعاء، إن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية شارفت على الانتهاء، مضيفا أنه سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توافر الأدلة القانونية الكافية لمشاركته في تلك المحاولة.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن في يوليو الماضي كشفه عن محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز المخابرات.

 


السودان

محاولة انقلاب

عيد الاضحى

المجلس العسكرى السودانى

جهاز المخابرات

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