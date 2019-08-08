مؤسسة مورجان ستانلى تبقى على مؤشر السوق المصرية دون تغيير

كتب هانى الحوتى

أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي، أن المؤشر للسوق المصرية سيبقى دون تغيير، كما أبقت على مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير دون تغيير أيضاً.

ويتشكل مؤشر مورجان ستانلي للسوق المصرية في الوقت الحالي (الذي يغطي الشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط) من ثلاثة شركات: البنك التجاري الدولي، الشرقية للدخان، والسويدي إليكتريك، ويتكون مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير في الوقت الحالي من 15 شركة.

وتوقع بلتون، حذف جلوبال تليكوم القابضة من مؤشر مورجان ستانلي مصر للشركات ذات رأس المال الصغير، حيث تراجعت نسبة التداول الحر للشركة عند الحد الأدنى اللازم عند 15% بعد إتمام تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون.