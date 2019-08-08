طائرة الإخلاء الطبى تشارك لأول مرة فى تفويج الحجاج

وكالات الأنباء

تشارك هذا العام ولأول مرة، بالمملكة العربية السعودية، طائرة الإخلاء الطبى الجوى فى تفويج الحجاج المنوميين بمستشفيات المملكة .



السيدة المسنة أثناء نقلها

و نقلا عن موقع "اليوم السعودى"، أن الخدمة تساعد فى تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، من خلال نقل حاجة من الجنسية الأفغانية إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج.



السلطات السعوديه تنقل سيدة مسنة إلى مكة

وتطبق المملكة العربية السعودية منذ العام 2017 مبادرة " طريق مكة " الخاصة لإنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة هذا العام 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول انضمت إلى المبادرة هي: تونس وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا.



نقل سيده افغانية إلى مكة

وتهدف المبادرة لتيسير رحلة الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة فى مطارات بلدانهم، وبالتالى الدخول إلى السعودية كأى رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.