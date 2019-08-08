صور.. "مياه القناة" تعلن الطوارئ بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد استعدادا لعيد الأصحى

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه تقرر إطلاق حملة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذى يواكب عمليات ذبح الأضاحي الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحى.

وأضاف، رئيس شركة "مياه القناة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تشمل توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125، لتلقي البلاغات من المواطنين.

من جانبه قالت الدكتورة عبير خليل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، إن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع العديد من الجهات لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحى، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي، وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى.

وأضافت "خليل"، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مدار 24 ساعة بالإضافة إلي تشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين علي الخط الساخن 125 وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أية أعطال بالمحطات.



حملة لترشيد المياه



حملة لترشيد المياه



حملة لترشيد المياه