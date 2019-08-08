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بالمناطق السياحية الرابعة والسادسة..

صور.. جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:37 ص
صور.. جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن حملة مكبرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات المدن الجديده - ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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شن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة على مناطق السياحية الرابعة والسادسة، تحت إشراف المهندس خالد سرور، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمشرف على القطاع الشرقي، وبالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير ورئيس الحي، وذلك لإزالة التعديات وضبط المخالفات بتلك المناطق.
 
وقال المهندس شريف الشربيني: أسفرت الحملة عن ضبط 4 محال تجارية مخالفة تعمل بدون تراخيص، وتم تحرير محاضر لتلك المحال وذلك بالمنطقة السياحية الرابعة بمحطة وقود "بترومين"، وتم الضبط والتحفظ على عدد 3 "تروسيكلات"، وإزالة اللافتات الإعلانية المخالفة، وكذا إزالة الغرف العشوائية أثناء سير الحملة في الفاصل بين السياحية الرابعة والسادسة.
 
وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضد المحال المخالفة، وأنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أية مخالفة أو تعدٍ تنفيذاً للقانون، وكذا استمرار حملات ضبط المخالفات خلال الفترة القادمة لتشمل أنحاء المدينة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.
 
 
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وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر

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