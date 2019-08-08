رئيس الحكومة التونسية يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

تونس (أ ش أ)

أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية ورئيس حركة "تحيا تونس"، مساء اليوم، الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد تصويت بالإجماع لصالح ترشحه، خلال اجتماع المجلس الوطنى الموسع للحزب بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وقال سليم العزابى، الأمين العام لحركة "تحيا تونس"، إن المجلس الوطنى الموسع الاستثنائى للحزب، قرر ترشيح الشاهد للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن ذلك جاء بطلب من رئيس الحزب حتى يكون القرار خطوة لمزيد توحيده، مضيفا أن الشاهد يتعرض لحملة وصفها بـ"الشرسة" بسبب إعلانه الحرب على الفساد.

يذكر أن غدا الجمعة، هو آخر أجل لتقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التى ستجرى يوم 15 سبتمبر القادم.