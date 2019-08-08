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تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر طائرة حوثية مسيرة أطلقت تجاه جازان

الخميس، 08 أغسطس 2019 10:00 م
تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر طائرة حوثية مسيرة أطلقت تجاه جازان العقيد الركن تركى المالكى
صنعاء (أ ش أ)

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أعلن العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية، فى اليمن أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكى، وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار يعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللا أخلاقى باستخدامها فى الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين، ويعكس وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة.

وكان العقيد الركن تركى المالكى، صرح فى وقت سابق اليوم، بأن المليشيا الحوثية أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة "حجة"، باستخدام المبانى المدنية لمكان الإطلاق فى سوق الربوع حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضى اليمنية فى محافظة حجة.

 


التحالف العربى

اليمن

تحالف دعم الشرعية

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مليشيا الحوثى

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