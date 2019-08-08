الكويت تتسلم رفات أسرى ومفقودين كويتيين من العراق

الكويت (أ ش أ)

تسلمت الكويت اليوم الخميس، رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية، تمهيدا لإجراء عمليات المطابقة وتحديد هوياتها.

وتمت عملية تسليم الرفات عبر منفذ (العبدلى) الحدودى مع العراق، بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتى والعراقى.

ومن جانبه، قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية الكويتية - فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت ، إنه سيتم استكمال عمليات الفحص الجينى على الرفات التى تم تسلمها اليوم من العراق، تمهيدا لإجراء عملية التطابق؛ للتعرف على جميع الرفات، ومن ثم الإعلان عن هويات أصحابها، منوها إلى أن التعرف على رفات أى أسير، لا يتم إلا من خلال مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية، والتى تتوفر لديها قاعدة البيانات الجينية للأسرى.

وكان مصدر كويتى مطلع، قد كشف يوم السبت الماضى - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت - أن الكويت ستتسلم من العراق خلال الساعات المقبلة، رفات الشهداء الكويتيين، الذين كانوا أسرى إبان الاحتلال العراقى للكويت عام 1990؛ موضحا أن الكويت تقدمت بطلب رسمى إلى العراق لتسلم الرفات المعثور عليها، واستجابت السلطات العراقية للطلب الكويتي.

يشار إلى أن اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهنى الكويت، التابعة للصليب الأحمر الدولي، قد أعلنت فى 20 يونيو الماضي، اكتشاف رفات بشرية فى المثنى قضاء السماوة جنوبى العراق، يظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف يعطى الأمل لعائلات الأشخاص المفقودين، بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي.

وأوضحت اللجنة - التى تضم ممثلين عن الكويت، السعودية، الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا من جانب، والعراق من جانب آخر - أن هذه الرفات استخرجت بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلى فى بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية (DNA)، ومطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين فى تلك الفترة، مشيرة إلى أن التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية، ستكشف العدد التقريبى للرفات التى تم استخراجها، وستقدم معلومات حول جنسيتهم.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، التعرف على رفات 32 أسيرا كويتيا، من الذين عثر عليهم قبل أشهر فى مقبرة جماعية جنوبى العراق، موضحا أن الفريق الفنى العراقى المعنى بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين، تمكن وبالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر، من العثور على مقبرة جماعية بها 46 رفاه فى محافظة المثنى فى السادس من مارس الماضي؛ حيث كشفت النتائج الأولية للتحليل الجيني، أن 32 منها، تعود لمفقودين كويتيين.



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