السعودية تطلق "روبوت الفتوى" لخدمة الحجيج بالأراضى المقدسة

وكالات الأنباء

أطلقت وزارة الشئون الإسلامية بالسعودية، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، خدمة "روبوت الفتوى الآلى"، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من 79 دولة فى خطوة تعد الأولى على مستوى العالم الإسلامى فى مجال تقديم الفتاوى والاستشارات الشرعية.

و نقلا عن موقع "اليوم السعودى"، أن الخدمة المتجولة فى مقرات الضيوف تتيح التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئى بين السائل وفريق من المفتين بكل يسر وسهولة وبشكل ذكى وبعدة لغات.

ويعمل "الروبوت" عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة عن الأسئلة، كما أطلقت الوزارة جهازاً بنفس المواصفات لخدمة للصم والبكم.