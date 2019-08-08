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الرقابة المالية: إيداع نموذج إفصاح زيادة رأس مال عز الدخيلة إلى 4 مليارات جنيه

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:11 م
الرقابة المالية: إيداع نموذج إفصاح زيادة رأس مال عز الدخيلة إلى 4 مليارات جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الافصاح الخاص بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، والذى يتضمن الموافقة على أولا السير فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
 
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.336 مليار جنيه إلى 2.636 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه موزعة على عدد 13 مليون سهم على أساس القيمة العادلة البالغة 1176.85 جنيه للسهم وفقاً لدراسة المستشار المالى المستقل بواقع 100 جنيه للسهم ( قيمة اسمية ) مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم (علاوة إصدار).
 
 
ويأتى ذلك فى إطار عملية استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على عدد حتى 42 مليون سهم بنسبة 56 % من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح وعدد حتى 89898683 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم بواقع 10.09 دولار امريكى قيمة عادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح 23.07 جنيه قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة.
 
 
 

اقتصاد

الرقابة المالية

حديد عز

عز الدخيلة

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