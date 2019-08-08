البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات فى آخر جلسة قبل عيد الاضحى المبارك

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل عيد الأضحى المبارك، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 14137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.27% ليصل إلى مستوى 2071 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 17349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 530 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.