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البورصة تستقبل عيد الأضحى بأرباح 13.5 مليار جنيه وسط تداولات قياسية

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:10 م
البورصة تستقبل عيد الأضحى بأرباح 13.5 مليار جنيه وسط تداولات قياسية البورصه المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.157 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 12.8 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة بيع جلوبال تليكوم القابضة، وبدء تداول شركة فورى، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 20.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 72.18%، والعرب على 7.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 85.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.76%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.9 مليار جنيه، 394.7 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، 855.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 17409 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1404 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 28  شركة.
 
 

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