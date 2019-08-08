البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 5.9% فى يوليو الماضى

كتب أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى -وفقًا لمؤشراته- ليبلغ 5.9% فى يوليو 2019 مقارنة بـ 6.4% فى يونيو 2019.

وأوضح البنك - فى بيان اليوم الخميس، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.1% فى يوليو 2019 مقابل 0.3% فى يونيو 2019 و0.6% فى ذات الشهر من العام السابق.