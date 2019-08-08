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ارتفاع سهم فورى بنسبة 31% بأولى جلسات تداوله بالبورصة

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:22 م
ارتفاع سهم فورى بنسبة 31% بأولى جلسات تداوله بالبورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بنسبة 31.27% رابحا 2.02 جنيه، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات تداولها، ليغلق عند مستوى 8.480 جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على سهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 46.5 مليون ورقة بقيمة 394.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 4023 صفقة.
 
واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصریة الیوم الخميس، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقھا الرئيسي، وھي أسھم شركة «فوري"، والتي سیتم تداولھا تحت رمز FWRY.CA"، بحضور محمد فرید رئیس البورصة المصریة، وعدد من قیادات شركة فوري.
 
وتم تنفیذ طرح عام وخاص لعدد 254,6 مليون بنسبة 36% من أسھم رأس مال الشركة بسعر 6,46 جنيه للسھم وبقیمة إجمالیة 1,64 ملیار جنیه.
 
وبلغت عدد أسھم الطرح العام 33,3 ملیون سھم تمثل 14% من عدد الأسھم المعروضة للبیع و5% تقریبا من أسھم رأس مال الشركة، فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 219,2 ملیون سھم تمثل 86% من إجمالي الأسھم المطروحة للبیع و31% من إجمالي أسھم رأس مال الشركة المصدر، وتم تغطیة الطرح العام 30 مرة والخاص للمؤسسات نحو 16 مرة.
 
وبلغ نصیب المصريين من الطرح العام نحو 80,3% ومن الخاص نحو 50%، فيما بلغ نصيب العرب والأجانب من الطرح العام 19,7% و49,3% من الطرح الخاص.
 
وقال محمد فرید، رئیس البورصة، إن إدارة البورصة مستمرة في تقدیم كافة أشكال الدعم والعون للشركات الجادة الراغبة في النمو عبر سوق الأوراق المالیة في مختلف القطاعات، دعما منھا لخطط الدولة لتحقیق نموا اقتصادیا احتوائیا على نحو مستدام. 
 
وأضاف فريد، فى تصريحات صحفية، أن فورى تعتبر أول طرح عام تشهده البورصة خلال عام 2019، مؤكدا أن التنوع الذي تتمتع به بورصة الأوراق المالیة في مصر یعزز من صلابة دورھا في دعم عملیة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذھا الحكومة .
 
وأعرب فرید، عن ترحیبه بكافة الشركات في مختلف القطاعات للقید بالبورصة للحصول على التمویل اللازم لضخ المزید من الاستثمارات وفتح أسواق جدیدة، مؤكدا أن إدارة البورصة تعمل على تحسین بیئة التداول وتبسیط الإجراءات لتعزیز السیولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي. 
 
ومن جانبه قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن بدء التداول على أسهم شركته في بورصة الأوراق المالية خطوة مهمة على طريق النمو والانطلاق بأعمال الشركة وداعم قوي لتوسعاتها.

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