أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 8-8-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-8-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه.

مؤشر مورجان ستانلى

أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي، أن المؤشر للسوق المصرية سيبقى دون تغيير، كما أبقت على مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير دون تغيير أيضاً.

يتشكل مؤشر مورجان ستانلي للسوق المصرية في الوقت الحالي (الذي يغطي الشركات ذات رأس المال الكبير والمتوسط) من ثلاثة شركات: البنك التجاري الدولي، الشرقية للدخان، والسويدي إليكتريك، ويتكون مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير في الوقت الحالي من 15 شركة.

وتوقع بلتون، حذف جلوبال تليكوم القابضة من مؤشر مورجان ستانلي مصر للشركات ذات رأس المال الصغير، حيث تراجعت نسبة التداول الحر للشركة عند الحد الأدنى اللازم عند 15% بعد إتمام تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون.

البورصة تربح 13.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة قبل أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.157 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 12.8 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة بيع جلوبال تليكوم القابضة، وبدء تداول شركة فورى، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 20.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 72.18%، والعرب على 7.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 85.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.76%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.9 مليار جنيه، 394.7 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 1.7 مليار جنيه، 855.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 17409 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1404 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

فورى

ارتفع سهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بنسبة 31.27% رابحا 2.02 جنيه، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات تداولها، ليغلق عند مستوى 8.480 جنيه.

وبلغ حجم التداول على سهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 46.5 مليون ورقة بقيمة 394.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 4023 صفقة.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصریة الیوم الخميس، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقھا الرئيسي، وھي أسھم شركة «فوري"، والتي سیتم تداولھا تحت رمز FWRY.CA"، بحضور محمد فرید رئیس البورصة المصریة، وعدد من قیادات شركة فوري.

وتم تنفیذ طرح عام وخاص لعدد 254,6 مليون بنسبة 36% من أسھم رأس مال الشركة بسعر 6,46 جنيه للسھم وبقیمة إجمالیة 1,64 ملیار جنیه.

وبلغت عدد أسھم الطرح العام 33,3 ملیون سھم تمثل 14% من عدد الأسھم المعروضة للبیع و5% تقریبا من أسھم رأس مال الشركة، فیما بلغت عدد أسھم الطرح الخاص 219,2 ملیون سھم تمثل 86% من إجمالي الأسھم المطروحة للبیع و 31% من إجمالي أسھم رأس مال الشركة المصدر، وتم تغطیة الطرح العام 30 مرة والخاص للمؤسسات نحو 16 مرة.

وبلغ نصیب المصريين من الطرح العام نحو 80,3% ومن الخاص نحو 50%، فيما بلغ نصيب العرب والأجانب من الطرح العام 19,7% و49,3% من الطرح الخاص.