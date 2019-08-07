وقف الإجازات بتموين بنى سويف ومتابعة العمل بالمخابز خلال عيد الأضحى

بنى سويف ـ أيمن لطفى

أكد وصفى عبدالله مدير عام التموين ببنى سويف على وقف الإجازات لمفتشى التموين بجميع الإدارات، وكذلك متابعة العمل بالمخابز والمطاحن، مع تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف.

وأضاف وصفى فى تصريحات اليوم الأربعاء، شكلنا غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات، فضلا عن التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من جميع اللحوم بأنواعها لعرضها وبيعها للمواطنين بجميع فروع الشركة،وكذلك جميع أنواع السلع الغذائية واحتياجات المحافظة من اللحوم المجمدة التي تعرضها وتبيعها منافذ الشركة للمواطنين، علاوة على إقامة شوادر أمام فرع الشركة المصرية للسلع "الهايبر" بشارع صلاح سالم وكذلك أمام فرعى الشركة بمدينتى الواسطى واهناسيا.

وأشار مدير تموين بنى سويف إلى إقامة شادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بجوار حديقة النصر بمدينة بني سويف العاصمة يستقبل الجمهور حتى العاشر من أغسطس الحالى، علاوة على شوادر مماثلة بباقي مراكز المحافظة الست الادارية، وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة لبيع اللحوم، علاوة على توافر السلع بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية بكل من ( شريف باشا، جمعية ربات البيوت بمدينة بنى سويف، والجمعيات الاستهلاكية بالفشن وببا والواسطى، والمنافذ المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبالغ عددها 20 سيارة، وكذلك منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، ومنفذين للشركة المصرية لتجارة الجملة و4 منافذ متحركة لشباب الخريجين تابعة للمنافذ التسويقية لوزارة التموين محملة باللحوم والدواجن.