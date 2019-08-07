سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2019 06:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد هيئة التعاون اليابانية يطالب بتعميم تجربة مصر فى زراعة الأرز بدول أفريقيا

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:19 ص
وفد هيئة التعاون اليابانية يطالب بتعميم تجربة مصر فى زراعة الأرز بدول أفريقيا جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور تامر فاروق، منسق برنامج تدريب الأفارقة على زراعة الأرز والممول من الجايكا اليابانية، إن أعضاء وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا بمكتب مصر،تابعوا البرنامج التدريبي بمركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف فاروق،أن الوفد تعرف على مختلف الأنشطة البحثية،مشيراً إلى أن يوشيفومي أمورا ،مدير مكتب الهيئة بمصر، أشاد بالجهود المبذولة من الباحثين ، موجهاً بمواصلة التعاون بين مصر واليابان من أجل تنمية محصول الأرز في أفريقيا خاصة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي .

وأضاف الدكتور محمود أبويوسف ،رئيس برنامج انتاج التقاوي ، أن أعضاء الوفد أشادوا بالتجربة المصرية في النهوض بمحصول الأرز،مؤكدين على ضرورة تعميم هذه التجربة في مختلف الدول الإفريقية.

جاء ذلك بحضور  يوشيفومي أمورا ،مدير مكتب الهيئة بمصر ،وتاكيشيتا ماساتاكا ،مدير الجايكا في الشرق الاوسط ،وشيرو واتانابي ،مستشار موارد المياه ،ويوسكي هانيشي،منسق عام تنمية الأرز في أفريقيا ،وهالة شكرى ،مسئولة التعاون الدولي،ومحمد أدم ،مسئول برامج الزراعة والري،والدكتور عبدالمعطي بسيوني العبد ،رئيس قسم بحوث الارز،و الدكتور محمود أبو يوسف،رئيس برنامج انتاج التقاوي ،والدكتور اسماعيل الرفاعي ،رئيس مكون المعاملات،والدكتور بسيوني زايد،اخصائي إدارة الأرز تحت ظروف الإجهاد الملحي والمائى.

 

 


كفر الشيخ

اليابان

هيئة

الجاميكا

ارز

مركز البحوث بسخا

تقاوي

بحوث الارز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ

شاهد.. "ادفن حبيبتك" أغرب مسابقة روسية على الشاطئ

علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط

علماء يصنعون أخف نوع من الذهب على الإطلاق.. سمكه ذرتين فقط

فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين"

فى ذكرى وفاته.. 5 أغان لـ حسن الأسمر لا تنسى.. أبرزها "كتاب حياتى يا عين"

تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء

تعثر مفاوضات الزمالك مع "باتشيكو" بسبب حرب الوكلاء

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

مصادر: البترول ستعلن عن كشف جديد بالحقول البحرية بجبل الزيت

التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى

التعليم تفتح باب التقدم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب إعدادى

مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى

مارتن لاسارتى مرشحا لقيادة نادى فى الدورى التشيلى

البعثة الطبية للحج: مرور صباحى ومسائى على المستشفيات المحتجز بها المرضى

البعثة الطبية للحج: مرور صباحى ومسائى على المستشفيات المحتجز بها المرضى

أضاحى تهبط من "السماء" إلى الزبائن فى باكستان

أضاحى تهبط من "السماء" إلى الزبائن فى باكستان

5 حالات تحرم المستهلك من استبدال أو إعادة السلعة دون أسباب.. تعرف عليها

5 حالات تحرم المستهلك من استبدال أو إعادة السلعة دون أسباب.. تعرف عليها

صور.. جنازة مهيبة لشهداء حادث معهد الأورام بقرية ميت حبيب الغربية

صور.. جنازة مهيبة لشهداء حادث معهد الأورام بقرية ميت حبيب الغربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة