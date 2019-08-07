وفد هيئة التعاون اليابانية يطالب بتعميم تجربة مصر فى زراعة الأرز بدول أفريقيا

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور تامر فاروق، منسق برنامج تدريب الأفارقة على زراعة الأرز والممول من الجايكا اليابانية، إن أعضاء وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا بمكتب مصر،تابعوا البرنامج التدريبي بمركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف فاروق،أن الوفد تعرف على مختلف الأنشطة البحثية،مشيراً إلى أن يوشيفومي أمورا ،مدير مكتب الهيئة بمصر، أشاد بالجهود المبذولة من الباحثين ، موجهاً بمواصلة التعاون بين مصر واليابان من أجل تنمية محصول الأرز في أفريقيا خاصة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي .

وأضاف الدكتور محمود أبويوسف ،رئيس برنامج انتاج التقاوي ، أن أعضاء الوفد أشادوا بالتجربة المصرية في النهوض بمحصول الأرز،مؤكدين على ضرورة تعميم هذه التجربة في مختلف الدول الإفريقية.

جاء ذلك بحضور يوشيفومي أمورا ،مدير مكتب الهيئة بمصر ،وتاكيشيتا ماساتاكا ،مدير الجايكا في الشرق الاوسط ،وشيرو واتانابي ،مستشار موارد المياه ،ويوسكي هانيشي،منسق عام تنمية الأرز في أفريقيا ،وهالة شكرى ،مسئولة التعاون الدولي،ومحمد أدم ،مسئول برامج الزراعة والري،والدكتور عبدالمعطي بسيوني العبد ،رئيس قسم بحوث الارز،و الدكتور محمود أبو يوسف،رئيس برنامج انتاج التقاوي ،والدكتور اسماعيل الرفاعي ،رئيس مكون المعاملات،والدكتور بسيوني زايد،اخصائي إدارة الأرز تحت ظروف الإجهاد الملحي والمائى.