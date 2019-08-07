الرئيسية اقتصاد وبورصة وزارة: سلطنة عمان توقع اتفاقا مع مزون بتروجاز لإنتاج النفط من وادى أسود الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:35 م النفط رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وزارة النفط في تغريدة اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان وقعت اتفاقا مع مزون بتروجاز لإنتاج النفط من منطقة الامتياز رقم 5. وقالت الوزارة إن المنطقة رقم 5، المعروفة باسم "وادي أسود"، تمتد على مساحة 992 كيلومترا مربعا. وزارة النفط سلطنة عمان النفط مزون بتروجاز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزارة النفط: اليمن يدعو شركات النفط لاستئناف الإنتاج الإثنين، 29 يوليه 2019 03:15 م وزارة النفط: إيران تطمئن العراق بشأن حرية الملاحة البحرية الثلاثاء، 23 يوليه 2019 04:12 م وزير النفط العراقى: نسعى لاستثمار الغاز من 5 حقول نفطية الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:40 م وزير النفط العراقى: اتفاق أوبك+ سيقلص المخزونات ويحقق استقرار الأسعار الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:10 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. قائمة أسماء أكبر الخاسرين بـ"الإثنين الأسود" للأسهم الأمريكية الجمعة.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز التعاون المشترك بخيوط من الذهب والفضة.. تعرف على التكلفة الإجمالية لصناعة كسوة الكعبة مئات المواطنين فى ألمانيا يستغيثون بالشرطة.. مش هتصدق السبب "الحكومة" تستجيب لشكوى مواطن على "اليوم السابع" بزرع قوقعة فى الأذن لطفلته المرأة السعودية .. وضيوف الرحمن لبيك اللهم لبيك ..شاركونا بصورة و دعوة لمصر من مناسك الحج هذا العام مشرحة زينهم تنتهى من تسليم 21 جثة من ضحايا حادث معهد الأورام لأسرهم شاهد فى دقيقة.. كأس الأمم الأفريقية تطيح بـ9 مدربين السيسى: نحتاج موازنة تقدر بـ "تريليون دولار" لدولة بحجم مصر الزراعة تقدم روشتة لكيفية الذبح الشرعى لخروف العيد × 5 معلومات المزيد من Trending Plus
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