وزارة: سلطنة عمان توقع اتفاقا مع مزون بتروجاز لإنتاج النفط من وادى أسود

رويترز

قالت وزارة النفط في تغريدة اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان وقعت اتفاقا مع مزون بتروجاز لإنتاج النفط من منطقة الامتياز رقم 5.

وقالت الوزارة إن المنطقة رقم 5، المعروفة باسم "وادي أسود"، تمتد على مساحة 992 كيلومترا مربعا.