وزارة الاتصالات: توقيع اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات و ZTE

كتبت هبة السيد

شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة"ZTE" الصينية لإنشاء معمل للابتكار ومركز تدريب تكنولوجي، جاء ذلك خلال المشاركة في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للشباب في مجال الإبداع التكنولوجي في مجالات شبكات المحمول وشبكات الجيل القادم الضوئية - PON NG وشبكات نقل البيانات الرئيسية بسرعات تفوق 100 جيجا باستخدام كوابل الألياف الضوئية؛ حيث تقوم شركة ZTE بتركيب أنظمة الاتصال والمعدات اللازمة للمركز، وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير كافة خدمات الاتصالات لتلك الأنظمة لضمان حصول الشباب على المحتوى التعليمي بما يدعم البحث الأكاديمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع الاتفاقية المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ودارين زاو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ZTE.

يذكر أن شركة ZTE الصينية تعمل في مجال تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.

هذا وقد التقى وفد الوزارة لي زوكس رئيس شركةZTE ؛ تناول اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها الشركة وخططها الاستراتيجية، وكذلك أنشطة وأعمال الشركة في مصر، ومناقشة زيادة استثماراتها في مصر والتعاون في مجالات البنية الأساسية، وبناء القدرات في ظل انشاء مصر لجامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز للبحث والتطوير، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

وعقب اللقاء قام الوفد بجولة داخل معرض الشركة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة.

كما شهد وفد الوزارة توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة "تشاينا تيليكوم"(China Telecom) للتعاون في نقل المعرفة في عدد من المجالات المختلفة منها خدمة العملاء، وتوصيل الألياف الضوئية حتى المنزل (FTTH) ، وإتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت (IPTV)..

وقع مذكرة التفاهم المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، و تانجي يون نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تشاينا تيليكوم".

وبموجب هذه المذكرة، تتعاون الشركتان في تحديث النموذج التشغيلي لخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات وتطوير أنظمة خدمة العملاء، بالإضافة إلى قيام شركة "تشاينا تيليكوم" بتقديم خدمات استشارية لتطوير الخطط والأنظمة الخاصة بتوصيل الألياف الضوئية حتى المنازل، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال إتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت لتوفير أفضل تجربة لعملاء الشركة المصرية للاتصالات.

الجدير بالذكر أن شركة تشاينا تيليكوم تشهد نمواً كبيراً في الأسواق العالمية؛ وتقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وحضر اللقاءات ومراسم التوقيع أيضا الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات.