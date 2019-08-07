هبوط أرضى يتسبب فى 4 حفر وسط الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الاسكندرية ، متابعة جهود اصلاح الهبوط الأرضي بشارع عبد الحميد بدوي مع شامبليون تجاه جامع إبراهيم.

و أشار بيان صادر من الحى الى أن العميد فادي وديع رئيس حي وسط قام بمتابعة جهود إصلاح الهبوط المذكور بحضور مهندس التنظيم بالحي ومديرة الطرق بحي وسط.

حيث تم الكشف علي جميع الحفر بمنطقة الهبوط بمعرفة مهندس التنظيم المختص، للافادة عن عدم تأثير أعمال إعادة الشيء لاصله علي العقارات المحاورة، و معاينة 4 حفر ناتجة عن الهبوط تقع جميعها تحت الاسفلت والرصيف وبنهر الطريق، و تم رفع التقرير الفني.

وأكد الحى على أنه جاري العمل لاصلاح الهبوط باسرع وقت، بانسب الطرق والمعدات لإعادة الشيء لاصله،بما لا يضر بالعقارات المجاورة.