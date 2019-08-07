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"مياه الأقصر" تناشد الأهالى والسيدات بالمنازل بضرورة ترشيد الاستهلاك

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 05:00 ص
"مياه الأقصر" تناشد الأهالى والسيدات بالمنازل بضرورة ترشيد الاستهلاك شركة مياه الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، كافة الأهالى والسيدات بالمنازل بضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك قبل أيام على بدء أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت على السيدات ضرورة غسل السجاد والمفروشات بجرادل وليس فتح الصنبور عليها باستمرار لعدم الإسراف فى المياه.

ومن جانبها قالت الدكتور أمانى محمد المدنى مدير العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الأقصر، أنه تم البدء فى حملة توعية موسعة بكافة مدن وقرى المحافظة للتأكيد على الحفاظ على المياه خلال تلك الأيام لمواجهة الإسراف فى استخدام المياه، مؤكدةً على أن الحملة مستمرة حتى ليلة عيد الأضحى المبارك وخلال أيام العيد لمواجهة الإسراف فى غسيل السجاد أو غسيل الأضاحى بالمنازل لمواجهة انسداد بالوعات الصرف وخلافه.

وأضافت مدير العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن حملة التوعية تشمل توزيع بروشورات ولصق لوحات استرشادية فى الشوارع الرئيسية ومداخل القرى بكيفية الحفاظ على المياه وعدم الإسراف فى استخدامها، وكذلك عدم غسيل الأضاحى ولحومها وطرد المخلفات ببالوعات الصرف لعدم حصول انسداد فيها من مخلفات الذبح بالعيد.

وقال وليد الإدفاوى مسئول التوعية بشركة مياه الأقصر، إن خطوات التوعية شملت ضرورة عدم الإسراف وترشيد استهلاك المياه لعدم انقطاعها فى تلك الأيام الطارئة قبل العيد، كما تم التأكيد على تحقيق أقصى استفادة من المياه فى الشرب بدلا من إهدارها فى مجال التنظيف المنزلى والغسيل، وكذلك خلال غسيل السيدات للسجاد بالمنازل أن يتم بجردل مياه بدلاً من فتح الصنابير والإسراف فى المياه، وضرورة عدم رش الشوارع بالمياه النقية وتجريم استخدام خراطيم المياه خاصة فى المقاهى، وضرورة التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات فى بيارات الصرف الصحى خلال الذبح، وحماية بيارات الصرف يساهم فى تفادى ما ينتج عنها من أضرار بيئية وصحى، وضرورة استخدام الأكياس لجمع المخلفات لحماية شبكات الصرف الصحى من الانسداد.

وأضاف وليد الإدفاوى لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع أرقام شركة مياه الأقصر والشكاوى للتدخل الفورى وحل أية مشكلة فى الحال، حيث تشمل أرقام تليفونات الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر للإبلاغ عن أعطال المياه والصرف الصحى مايلى :- (125 يتم الاتصال به من خط أرضى - 0952282406 - 0952284116 – 01147999752).


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