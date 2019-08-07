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مهاب مميش : عبور67 سفينة قناة السويس بحمولة 4.4 مليون طن

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 11:23 ص
مهاب مميش : عبور67 سفينة قناة السويس بحمولة 4.4 مليون طن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 67 سفينة، بحمولة 4.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

 

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 33 سفينة بحمولة2مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشالALGMELIYAH  ،بحمولة 159 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلىالصين  .

 

وعبرت 34 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 2مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCOSCO  SHIPPING  GALAXY  ، بحمولة 232 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.  

                                                                     

 


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