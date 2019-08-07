منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في كابول

أ ش أ

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس " اليوم الأربعاء ، أن المنظمة تجدد وقوفها وتضامنها مع أفغانستان في وجه الإرهاب، مشددا على ضرورة الوقوف مع حكومة أفغانستان وشعبها في التصدي لهذه الآفة.

وقدم العثيمين تعازيه لأسر الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين