ملك الاردن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

وكالات

التقى الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اجتماع ركز على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، وآخر المستجدات الإقليمية.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة البريطانية، قدم الملك عبدالله الثانى التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه، وتم خلال اللقاء التاكيد على عمق علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أعرب الملك عبد الله الثانى، عن تقدير الأردن للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة البريطانية، وعلى استضافتها هذا العام لمؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني.

وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الملك عبدالله،على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا جلالته على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتي من شأنها تقويض فرص السلام.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد عبدالله الثانى، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، وبما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة للاجئين.

وتطرق اللقاء، الذي تخلله غداء عمل، إلى ما تشهده المنطقة من أزمات، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.