محافظ كفر الشيخ: نحن أول محافظة في إقامة مشروع الجمع المنزلي

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،الالتزام بقواعد ولوائح الجمع المنزلي للقمامة بما يضمن مصلحة المواطن ولا يتعارض مع مصلحة الشركات كشركات للشباب والجمعيات الأهلية، ولن يكون هناك زيادة في تحصيل رسوم النظافة طبقاً للقانون 10 لسنة 2005م.

قال محافظ كفرالشيخ، ان تطبيق منظومة النظافة يعد من الملفات المعقدة لأن مسئولية النظافة لا تقع على عاتق الدولة فقط ولكن المواطن والمجتمع المدني شريك أساسي وفاعل في تطبيق المنظومة وله دور حقيقي في الحفاظ على البيئة، وكانت محافظة كفرالشيخ أول محافظة يتم تنفيذ البرنامج بها ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي كفرالشيخ، والغربية، وأسيوط، وقنا،وتتضمن خطة المحافظة لإنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير القمامة بمراكز كفر الشيخ ودسوق ومطوبس، فضلاً عن تطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم، ومدفن صحي على مساحة حوالي 91 فداناً بشمال المحافظة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ووزارة البيئة، والاتحاد الأوروبي "EU"، بنك التعمير الألماني "KFW"، ووكالة التعاون الدولي الألمانية "GIZ"، وهيئة المعونة السويسرية "SECO".

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه ناقش نتائج وتوصيات اجتماع جهاز استخدام الأراضي، فى إطار ماتضمنه القرار رقم 1700 لسنة 2019م بتشكيل لجنة برئاسة اللواء مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لدراسة طلبي محافظة كفرالشيخ في إعادة مساحات الأراضي الزراعية البالغة 159 فدان و8 قيراط و18 سهم إلي المحافظة لدخولها ضمن الحيز العمراني الجديد لمدينة كفرالشيخ وانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها.

وأضاف سيتم استغلال تلك الأراضى في مشروعات ذات نفع عام "مدارس، إسكان، وغيرهم، وإعادة 22 قطعة بمساحة 112 فدان تقريباً.