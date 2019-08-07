محافظ كفر الشيخ: البدء فى إطلاق برنامج تطهير مصرف كوتيشنر

كفر الشيخ ـ محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، البدء قريباً فى اطلاق برنامج تطهير مصرف كوتيشنر بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة المالية، وبالتعاون مع وزارة البيئة لتطهير مصرف كوتيشنر وسيتم تخصيص ميزانية لتطهير المصرف وانشاء بعض محطات الصرف.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن تطهير المصرف يتضمن مشروع إنشاء محطات صرف صحى، ومشروع إنشاء لتطهير المصرف، ووضع منظومة لإدارة المخلفات الصلبة لحماية المصرف من إلقاء المخلفات الصلبة به.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشارى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس عزت الخرسا، رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربي للاستثمارات البيئية، المهندس محمود زهران، رئيس قطاع المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

من ناحية أخرى قال محافظ كفرالشيخ، تم إزالة 105 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل على مساحة 27291 م2 مبانى و 13 فدان و 19 قيراط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية بمراكز سيدى سالم وفوه وكفر الشيخ ودسوق والحامول والرياض وقلين وبيلا ومطوبس وبلطيم، خلال اليوم الحادى عشر من الموجة الـ 13 والتى تضمنت إزالة حالة بمركز بيلا، و9 حالات مبانى على أملاك الدولة بقرى" منية المرشد - الجزيرة الخضراء - مدينة مطوبس - إبيانة - ساحل عجمية - البراجة " بمساحة 926 م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس.

وأضاف محافظ كفرالشيخ تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة بقرى " سنديون، راشد، والعزبة الكبيرة، مدينة فوة، ترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان " بمساحة 1234م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة فوه، هذا بالإضافة الى تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة بقرى " مرعى، الغنامين، الغبايشة، الروضة " بمركز سيدى سالم على مساحة 1103م2، وإزالة 3 حالات بمساحة 237 م2 بقري الشيخ ابراهيم وأريمون بكفرالشيخ، وإزالة 101 م2 مبانى و 9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و 10 قراريط أراضى زراعية أملاك دولة بمركز الحامول،و14حالة بمركز ومدينة قلين تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 م2 مبانى وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة و 8 حالات على مساحة 8 أفدنة و 6 قراريط أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة قلين، و 7 حالات بمساحة 713م2 مبانى أملاك دولة بقرى كفر العجمى، والكراكات وأبو بدوى ببيلا، و 20 حالة بمساحة 4039 م2 مبانى أملاك دولة بزمام مركز بلطيم، و 5 حالات بمساحة 7 أفدنة و 4 قراريط اراضى زراعية بنطاق مركز مطوبس، وتنفيذ إزالة 10 حالات على مساحة 18752م2 مبانى أملاك دولة بنطاق مركز بلطيم.

كما قام المحافظ بتسليم 4 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد انجاز كبير طبقاً للقانون 144 لسنة 2017م.

قال محافظ كفرالشيخ، انه سلم 4 عقود تقنين أراضي املاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " ورثة المتولي الصاوي عنهم صبري المتولي الصاوي من مدينة بيلا بمساحتي 283.99م2 و 542.40م2، رمضان عبدالمقصود ابراهيم من مدينة بيلا بمساحة 92.50م2، تفيده مصطفي طلحه أحمد من مدينة سيدي غازي بمساحة 104.32م2"، وذلك ضمن أعمال لجان تقنين اراضي املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون.

دعا محافظ كفرالشيخ، أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التى تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً انه خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الاجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبني الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشيراً ان باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً انه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة حيث فى البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة علي ثلاث دفعات ولكن تم إزالة هذا الشرط تماماً واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائى ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخرى والباقى يتبع محافظة كفرالشيخ.