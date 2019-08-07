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محافظ سوهاج يتفقد مكان انفجار خط مياه شارع الجمهورية.. صور

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 07:43 م
محافظ سوهاج يتفقد مكان انفجار خط مياه شارع الجمهورية.. صور محافظ سوهاج يتفقد مكان انفجار خط المياه
سوهاج محمود مقبول

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انتقل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج إلى امتداد شارع الجمهورية مكان واقعة انفجار خط مياه الشرب الذى ينقل المياه من محطة غرب سوهاج إلى مركز جزيرة شندويل على مسافة 45 كيلو متر تقريبا.

محافظ سوهاج يتفقد مكان إنفجار خط مياه شارع الجمهورية (2)

ويتابع المحافظ والمسئولين التنفيذيين عملية السيطرة على الوضع بخط المياه ومتابعة المعدات أثناء العمل والسيطرة على المياه ومنع دخولها المنازل.

محافظ سوهاج يتفقد مكان إنفجار خط مياه شارع الجمهورية (3)

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إحالة واقعة انفجار خط مياه الشرب بشارع الجمهورية، فى المرة الأولى إلى النيابة العامة والتى مازالت التحقيقات مستمرة فيها حتى الآن.

محافظ سوهاج يتفقد مكان إنفجار خط مياه شارع الجمهورية (1)
 

 

محافظ سوهاج يتفقد مكان إنفجار خط مياه شارع الجمهورية (4)

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شارع الجمهورية

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