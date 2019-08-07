محافظ سوهاج يتفقد مكان انفجار خط مياه شارع الجمهورية.. صور

سوهاج محمود مقبول

انتقل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج إلى امتداد شارع الجمهورية مكان واقعة انفجار خط مياه الشرب الذى ينقل المياه من محطة غرب سوهاج إلى مركز جزيرة شندويل على مسافة 45 كيلو متر تقريبا.

ويتابع المحافظ والمسئولين التنفيذيين عملية السيطرة على الوضع بخط المياه ومتابعة المعدات أثناء العمل والسيطرة على المياه ومنع دخولها المنازل.

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إحالة واقعة انفجار خط مياه الشرب بشارع الجمهورية، فى المرة الأولى إلى النيابة العامة والتى مازالت التحقيقات مستمرة فيها حتى الآن.