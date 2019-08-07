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محافظ المنوفية يعقد اجتماعا مع منظمة العمل الدولية لمتابعة تنفيذ مشروع تشغيل الشباب

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 04:42 م
محافظ المنوفية يعقد اجتماعا مع منظمة العمل الدولية لمتابعة تنفيذ مشروع تشغيل الشباب جانب من الاجتماع
المنوفية _محمد فتحى

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عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعا مع منظمة العمل الدولية بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولينا النبراوى مديرمشروع تشغيل الشباب بمنظمة العمل الدولية، والوفد المرافق لها الممثل عن المنظمة ، ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والقوى العاملة بالمحافظة ، ومديرى إدارات التعاون الدولى وتشغيل الشباب ومشروعك وتنمية القرية بالديوان وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

 

ورحب المحافظ بهم على أرض محافظة المنوفية الأرض الطيبة شعبا وأرضا والتى تعد شعاعاً للعلم والتربية والثقافة كونها تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية بأنها محافظة الرؤساء والعلماء والنابغين ويرجع ذلك إلى إرتفاع نسبة المتعلمين بها.

 

وتم مناقشة تنفيذ مشروع تشغيل الشباب فى مصر "إيجاد سبب للبقاء 2019-2021 وتشغيل الشباب فى مصر" العمل معا فى محافظتى القليوبية والمنوفية" وذلك بهدف دعم توفير وظائف لائقة للشباب وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة بالمحافظة .

 

ومن جانبها أوضحت مديرمشروع تشغيل الشباب بمنظمة العمل الدولية أن المشروع يهدف الى المساهمة فى زيادة العمل المنتج وفرص العمل اللائق بالشباب بالمحافظة بناء على إطار يقوم على نهج يعتمد على تعدد التخصصات والقطاعات وأصحاب المصلحة من خلال تعزيز المشروعات المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الأفضل لتحقيق النمو الشامل وتحسين فرص العمل للشباب وتعزيز العمل اللائق فى الاقتصاد الريفى .

 

وأشار محافظ المنوفية الى أن محافظة المنوفية تضم 3 مجمعات لورش الحرفيين فى منوف وأشمون وشبين الكوم ، كما تضم المحافظة 18 قرية بها 11 حرفة يدوية وتراثية يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة مشكلة البطالة، بالإضافة الى إدارة تنمية القرية بالمحافظة والتى تهدف الى دعم المشروعات الصغيرة ولاسيما فى القطاع الريفى مثل الصناعات الغذائية المختلفة من مناحل وحلابات وتربية الدواجن وغيرها من أجل التمكين الاقتصادى الريفى ، و"مشرعك " والذى يقدم قرض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المشروعات الكبيرة لدعم ثقافة ريادة الاعمال فى كافة الاعمال .

 

وأضاف المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على التعاون الوثيق مع مختلف الجهات فى كافة المجالات بما يصب فى مصلحة المواطن مشيرا الى أن توفير فرص عمل لائقة للشباب بالمحافظة سيعمل على تقليل نسبة البطالة بها وتعظيم إيرادات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع القطاعات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

منظمه العمل الدولى

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